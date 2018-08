Ad Oslo, gli Azzurri superano la Norvegia col risultato di 2-0, al termine di una prova convincente, nella quale è brillata nuovamente la stella di Simone Zaza, autore del gol del vantaggio. Dopo 16 minuti di gioco, l'attaccante del Sassuolo apre le marcature col primo vero affondo offensivo della squadra di Conte. La Norvegia prova a reagire ma la difesa azzurra regge senza particolari patemi. Nella ripresa il pressing alto dell'Italia costringe i padroni di casa ad arretrare il baricentro, e per il gol del raddoppio è soltanto questione di minuti: al 17' un cross di Pasqual trova l'impatto perfetto di Bonucci, che di testa a centro area manda in rete per il 2-0. Nel finale ci prova ancora Zaza, che colpisce una traversa e vede un suo pallonetto respinto sulla linea dalla difesa norvegese, ma la rete non arriva. Prossimo appuntamento ufficiale per gli Azzurri in programma il 10 ottobre, a Palermo, contro l'Azerbaijan.