da lanciare al fianco di capitan Pagliarulo, poi la conferma last minute di Christian Terlizzi che pareva chiudergli le porte di un posto nella top 11 disegnata da mister Boscaglia. Adesso, la maxi squalifica dell'ex di Palermo e Catania a spianargli la strada per un posto da titolare.giovane centrale scuola Atalanta di cui gli addetti ai lavori dicono un gran bene. Ex capitano della Primavera della Dea, con cui ha debuttato in serie A proprio in Sicilia, lo scorso maggio nell'ultima di campionato contro il Catania, il centrale classe '94 può contare anche su discrete doti tecniche che potrebbero aggiungere qualità al reparto arretrato granata.mister Boscaglia non ha avuto dubbi e ha puntato su di lui, bravo a rispondere presente in occasione dei tentativi di ripartenza del Vicenza e ad aiutare la squadra che profondeva il massimo sforzo per raggiungere i tre punti. Esordio positivo, dunque, per quella che potrebbe diventare l'ennesima scommessa vinta dal ds Faggiano.