BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - Michael Dixon non sarà un nuovo rinforzo per il Basket Barcellona. Lo stesso club barcellonese ha comunicato di avere esercitato la clausola del tryout relativamente al contratto precedentemente stipulato con il playmaker americano. Il giocatore, stando a quanto recita il comunicato, non risponde per caratteristiche tecniche alle esigenze dello staff. Dura dunque solo una decina di giorni la permanenza del giocatore nativo di Kansas City, che con la squadra di coach Perdichizzi è anche sceso in campo in occasione dell'amichevole del PalAuriga contro Trapani, mettendo a segno 13 punti nella sconfitta per 77-64.