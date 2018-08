La Corro a Caltavuturo andata in scena lungo le caratteristiche stradine della località madonita ha riempito l’intera mattinata domenicale: a rompere il ghiaccio la non competitiva riservata ai bambini, dopodiché è toccato agli adulti.tra le donne successo per Azzurra Agrusa (UISP Trapani), mentre tra gli uomini ad affermarsi è stato Giuseppe Puccio (ASD Podistica Salemitana). Ottime prestazioni anche per l’atleta del Marathon Monreale Riccardo Vitale e Antonino Sorrentino ( ASD Universitas Palermo) che completavano il podio maschile, seconda tral e donne Maria Giangreco ( ASD Marathon Altofonte) e terza Rosanna Giamporcaro (ASD Club Atletica Partinico).