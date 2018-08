Edgar Barreto, capitano rosanero, spera di rinnovare al più presto, perché ormai, il Palermo, rappresenta la sua seconda famiglia. Il club però non ha ancora accelerato, forse lo farà e forse anche alle sue condizioni. Intanto il centrocampista ribadisce: “Ho sempre detto che mi piacerebbe chiudere qui la carriera – sottolinea - ne parleremo nelle prossime settimane con la società. Adesso testa al Verona. Sono felice delle mie 100 presenze in rosanero. Questa maglia è importante per me”.“E' stato un peccato contro la Sampdoria non riuscire a vincere perché avremmo meritato i tre punti - ha dichiarato Barreto al Corriere dello Sport -. Dobbiamo continuare su questa strada e centrare la salvezza il prima possibile".Non certo una gara facile, anzi, il contrario, ma Iachini si aspetta risposte importanti dal gruppo e dagli uomini che schiererà. Potrebbero esserci novità, soprattutto in difesa. Non a centrocampo, con Barreto a reggere il reparto. Il capitano assicura: “Ai tifosi promettiamo di dare il massimo ad ogni allenamento ed in ogni partita. E' stato importante, da parte della società, confermare in blocco la squadra che ha fatto così bene un anno fa. Sono arrivati, inoltre, dei buoni innesti: sia giocatori con esperienza che giovani di prospettiva ai quali daremo tutto il nostro supporto”. Oggi ripresa la preparazione, alla spicciolata arriveranno anche tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.