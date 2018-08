Gara che parte in salita per gli azzurrini, sotto al 29' in virtù della rete messa a segno da Sotiriou. Ci pensa Bernardeschi al 42' a raddrizzare il match, mentre nel secondo minuto di recupero arriva il sorpasso italiano grazie all'autorete di Panayiotou.che mettono a sicuro il risultato con Sturaro, mentre è il rosanero Belotti a siglare il quarto gol prima di essere sostituito. Ad arrotondare il punteggio ci pensano Dezi, Longo e Rugani.