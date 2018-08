, quello del Campionato nazionale under 14, dopo le vittorie, negli anni passati, nelle edizioni Under 12 e 13. Il torneo, che si è svolto al Circolo Tennis Roma, ha visto le due tenniste battere in semifinale Cristina Elena Tiglea e Federica Rossi, 6-2/7-6/10-6., dice subito Francesco Aldi, il coach della piccola campionessa in forze al Tennis Club Palermo 2. Una vittoria conquistata con tanta grinta: “Hanno lottato durante tutto il torneo, hanno sempre vinto al terzo set in tie-break, tranne nel primo turno, e sono sempre rimaste concentrate”, aggiunge Aldi. Ma qual è il fattore X che fa la differenza, nella coppia La Rocca-Piccinetti? “Meritavano questa vittoria, questo connubio è superiore agli altri: Lisa è solida da fondo e serve bene e Giulia, essendo molto brava a rete, può intervenire spesso. Si completano e sono molto affiatate. Giocano insieme da tre anni e hanno vinto, oltre ai titoli italiani, tanti tornei internazionali”. Nel singolare, la scalata di Giulia è stata bloccata in semifinale da Giulia Peoni, testa di serie numero 2.la conclusione di una stagione estremamente positiva e va ad aggiungersi alla semifinale del torneo internazionale under 14 “Vilas Academy Trophy” a Palma de Mallorca e alle finali al Torneo Internazionale Under 14 “Tennis Europe” a Brindisi e al Torneo Tennis Europe 2° categoria a Pescara, dove ha vinto il singolare ed è arrivata in finale nel doppio. Adesso, un po’ di vacanza e a fine settembre raggiungerà le sue compagne al centro federale di Tirrenia, che raccoglie i più grandi talenti in erba del tennis italiano.