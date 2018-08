Il difensore del Trapani, espulso nel corso della gara contro il Vicenza, dovrà stare fuori per cinque giornate. Una maxi squalifica comminata al centrale, che era stato espulso per una manata al volto di un avversario. Dopo l'espulsione, il giocatore ha inoltre rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose assumendo nel contempo un atteggiamento intimidatorio. Per le siciliane, squalifica di una giornata per il difensore Sauro del Catania, espulso nella sfida di Vercelli contro la Pro Vercelli, terminata 3-2 per i padroni di casa. Di seguito il quadro completo delle squalifiche al termine della seconda giornata:Terlizzi (Trapani)Caputo (Bari), Cosenza (Pro Vercelli)Zappino (Frosinone)Blanchard (Frosinone), Defendi (Bari), Sauro (Catania).