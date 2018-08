Numerosi i protagonisti, giovani e meno giovani, che hanno conseguito risultati importanti. Nel tabellone degli under 17 successo del giovane Calogero Randazzo di Alcamo che ha vinto sia il doppio maschile, in coppia con il compagno di club Mariano Renda, sia il singolare maschile. Negli under 17 femminili successo per la giovane promessa siciliana, Alessandra D’Alcamo, che ha facilmente superato in finale la comunque brillante atleta messinese Alice Minniti.che ha vinto il singolare femminile, il doppio femminile in coppia con l’atleta del Boccardo di Novi Ligure, Lidia Rainero, e il doppio misto in coppia con il palermitano Luigi Izzo. Completa il quadro la categoria senior maschile che ha visto il successo pieno dell’atleta palermitano, Luigi Izzo, che, oltre alla vittoria nel doppio misto, ha trionfato anche nel doppio maschile, in coppia con Giuseppe Luca Caracausi, e il singolare maschile.