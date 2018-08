All'evento, oltre alla Pallacanestro Trapani, saranno presenti tre formazioni della Lega A: Orlandina, Juve Caserta e Varese. Il costo del biglietto per la singola serata è di 10 euro, con il quale si potrà assistere ad entrambe le gare in programma per ciascuna giornata. È inoltre possibile acquistare un mini-abbonamento per tutte e quattro le partite in programma al costo di 15 euro. Con la formula del “biglietto rosa”, nella singola serata tre donne potranno accedere con due biglietti. Dalla promozione del “biglietto rosa”sono esclusi i mini-abbonamenti. I biglietti e i mini-abbonamenti sono in vendita a partire dalla giornata di oggi negli uffici del PalAuriga. Previste anche altre iniziative di contorno: venerdì 12 settembre, dalle 21 alle 23, i giocatori della Pallacanestro Trapani e lo staff tecnico saranno a Piazza Vittorio Veneto, dove verranno distribuiti alcuni tagliandi omaggio. Nella giornata di domenica, alle ore 10, si terrà al Pala Virtus la riunione di aggiornamento per gli allenatori, che verrà presieduta dal coach di Caserta Emanuele Molin e dal coach della Pallacanestro Trapani Lino Lardo. Di seguito il programma del weekend.Ore 18.30 Orlandina-Juve CasertaOre 21 Pallacanestro Trapani-Pallacanestro VareseOre 18.30 finale 3°-4° postoOre 21 finale 1°-2° posto.