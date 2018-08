non si interrompono le trattative delle squadre di A, B e Lega Pro. I club, infatti, possono adesso attingere dal serbatoio degli svincolati, al cui interno spiccano nomi più o meno altisonanti.Tra le siciliane, chi potrebbe fare il colpaccio è il, interessato al difensore ex Genoa. Il club peloritano già nelle ultime ore di mercato aveva tentato di convincere il calciatore che, dopo aver rescisso con la società di Preziosi, stava per accasarsi allo Spezia. Proprio nel momento in cui si stavano per definire i dettagli, ecco l'inserimento dei giallorossi che ha indotto Portanova a prendere qualche giorno di tempo prima di decidere dove accasarsi. Il pressing del Messina potrebbe avere i suoi frutti nei prossimi giorni.Senza un contratto anche, in passato vicino al Palermo. Non è da escludere che il club di viale del Fante possa pensare all'ex terzino sinistro della Sampdoria qualora uno tra Laazar e Daprelà dovesse accusare qualche malanno fisico a stagione in corso. Un affare low cost che, peraltro, rientrerebbe nella politica di austerity avviata dal sodalizio guidato da Maurizio Zamparini. A caccia di una squadra pure, jolly difensivo con alle spalle 101 presenze in A con il Catania.Altro nome recentemente accostato ai rosa è quello di, tuttavia dopo un primo sondaggio l'interesse di Ceravolo pare scemato. Uno svincolato di lusso può essere considerato, regista palermitano andato via da Siena dopo il fallimento della società toscana. Un calciatore che potrebbe fare comodo al Catania, dopo l'addio di Francesco Lodi, approdato al Parma. Colpo mancato per le siciliane di B quello che avrebbe potuto riportarein Sicilia, dopo l'esperienza al Palermo: il centocampista, dopo la chiusura del mercato, ha trovato l'accordo con il Pescara.In avanti, spicca il talento di, due campionati consecutivi in massima serie tra Siena e Livorno, il primo su ottimi livelli: un rincalzo di lusso che potrebbe dare manforte alla formazione di, qualora il rendimento degli attaccanti acquistati non si dimostrasse all'altezza delle aspettative. Da tenere d'occhio anche, quest'ultimo cercato due estati fa dal Trapani. La parola, adesso, ai direttori sportivi.