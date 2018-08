PALERMO - A trentasei anni dal record del Mondo sui 200 metri a Città del Messico, torna in tutta Italia il Mennea Day, giornata di festa e commemorazione del grande campione dell’atletica italiana. Dopo la prima edizione, a sei mesi dalla scomparsa dell’oro Olimpico di Mosca nel 1980, torna in scena la manifestazione in onore di Pietro Mennea, che vedrà protagonista di diverse iniziative anche la Sicilia. Nella canonica giornata del 12 settembre, si terranno diverse manifestazioni di atletica ad Alcamo, Misterbianco ed Enna (in quest’ultima sede si gareggerà domenica 13 settembre in “combinata con la 13° edizione del Golden Jump). Di seguito i programmi.Esordienti M/F: 50m, lungoRagazzi/e: 60mCadetti/e: 200m, 2000m, triploAllievi: 400hsAssoluti M: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 400hs, triploAssoluti F: 100m, 200m, 3000m, 400hs, triplo.Riunione giuria e concorrenti allo stadio “L. Catella” alle ore 16.Esordienti M/F: 50m pianiR/C/A/J/P/S/Master M-F: 200mA/J/P/S/Master M: 1500mC/A/J/P/S M-F: salto in lungoRiunione giuria e concorrenti alla pista “Pietro Mennea alle ore 16Esordienti M-F.: salto in lungoRagazzi\e: salto in lungoCadetti\e: salto in lungo, salto triplo, salto in alto, 100m hsAllievi-Junior-Senior M-F. : salto in lungo, salto triplo, salto in alto, 100m hs.E/R/C/A/J/Assoluti e Master M-F: 200mRiunione giuria e concorrenti allo stadio di atletica "Tino Pregadio" domenica 14 settembre.