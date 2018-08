SAN CATALDO (CALTANISSETTA) - Esordio a reti bianche per San Cataldo e Marsala al "Valentino Mazzola". Un match caratterizzato dall'enorme mole di occasioni da rete non sfruttate dagli ospiti, che alla fine portano a casa soltanto un punto. Un risultato in trasferta che non può essere certo un dispiacere, ma che alla luce delle occasioni create lascia un po' di amarezza nelle fila degli azzurri, ancora a secco nelle tre gare ufficiali di inizio stagione. La Sancataldese, brava a chiudersi in difesa, rischia in almeno un paio di occasioni di portare a casa l'intera posta, ma al fischio finale dell'arbitro il risultato è di 0-0.

Sancataldese-Marsala 0-0

SANCATALDESE: Dolenti, Di Marco Y., Di Marco D. (68' Anzalone F.), Tumminelli, Di Marco S., Chiazzese, Mulè G., Maniscalco, Bruno, Lo Coco, Anzalone F. (53' Lo Grasso)

A disposizione: Noto, Mulè D., Guerra, Anzalone S., Barba

Allenatore: Rosario Marcenò.



MARSALA 1912: Ilario, Genesio, Blunda, Giardina, Lombardo, Lo Piccolo, Sammartano (46' Maggio), De Vita, Messina, Fina (68' Mento), Pirrotta (59' Albeggiano)

A disposizione: Pompignano, Licari G., Liuzza, Parrinello

Allenatore: Angelo Sandri



Arbitro: Dario Madonia (Palermo)

Assistenti: Paolo Iannello (Enna) - Alessandro Ensabella (Enna)

- Ammonizioni: De Marco S. (S), Maniscalco (S), Anzalone F.sco (S) - Giardina (M), Lombardo (M), De Vita (M), Fina (M).3' p.t - 3 s.t.5 - 4 per la Sancataldese