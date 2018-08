: Inizia dunque una una settimana intensa per i ragazzi di coach Franco Ciani che si stanno preparando per affrontare al meglio il campionato di serie A2 Gold. Dopo l'amichevole del PalAuriga contro Trapani, che ha visto il Moncada imporsi col risultato di 79-66, gli agrigentini si preparano in vista dei prossimi tre test settimanali. Si inizia mercoledì 10, dove nel pomeriggio è prevista l'amichevole contro l'Orlandina al PalaFantozzi di Capo d'Orlando. Il primo test casalingo al PalaMoncada si terrà giovedì 11 settembre alle 18.00: ad affrontare la squadre di coach Ciani sarà Barcellona, partecipante al torneo di serie A2 Gold. Ultimo test settimanale, infine, contro l'Aquila Basket Palermo, militante in serie B2.