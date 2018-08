Il direttore generale della società aretusea, presente in tribuna al "De Simone" per l'esordio in campionato, resterà dunque nella dirigenza del Siracusa. L'accordo, nell'aria già da diverso tempo, è stato raggiunto nelle scorse ore. Finocchiaro ha già lavorato nella passata stagione al Siracusa e collaborerà con l'amministratore delegato Albergamo e il team manager Manganaro. Lo stesso Finocchiaro commenta con entusiasmo la scelta di restare a Siracusa: "Sono davvero felice di essere rimasto a Siracusa. Per me è motivo di orgoglio lavorare in una piazza così importante. La squadra è stata rivoluzionata rispetto allo scorso anno, quindi occorrerà un po' più di pazienza. Abbiamo comunque tutte le potenzialità per fare una grande stagione".