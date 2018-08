PALERMO - Il Vicenza Calcio informa, attraverso il proprio sito ufficiale, che in data odierna è stata ufficialmente perfezionata l'acquisizione in prestito dall'U.S. Città di Palermo del calciatore Davide Di Gennaro, classe 1988, centrocampista. L'atleta vestirà la maglia numero 21. Sempre al Vicenza, c'è tempo per il suo mercato fino al prossimo lunedì, potrebbe andare Lores Varela, giocatore non preso in considerazione da Iachini.

Come riporta inoltre Tuttomercatoweb, Milan Milanovic avrebbe rifiutato la pista biancorossa. Qualche giorno fa a Milanovic è stato detto che avrebbe fatto parte del progetto del Palermo, dopo pochi giorni invece gli è stata prospettata l'ipotesi di andare al Vicenza. Una situazione che il difensore serbo non ha particolarmente gradito.