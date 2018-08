, proveniente dalla squadra belga dei Leuven Bears. Classe '90, Burgess è alto 198 cm e pesa 102 kg, e si è distinto negli anni per l’elevata efficienza dal perimetro, oltre che per il tiro. Ottimo rimbalzista e difensore versatile, la sua energia e rapidità gli permettono di poter difendere su tre ruoli: guardia, ala piccola e ala grande.– ha dichiarato Giuseppe Sindoni, direttore sportivo dell’Upea Capo d’Orlando – Burgess ha già maturato esperienza europea di alto livello, ma è ancora un giocatore in ascesa che ha percepito fin dal primo istante Capo come un’occasione da non perdere. E’ il terzo straniero con cui sottoscriviamo un contratto pluriennale dopo Freeman e Archie, a dimostrazione del fatto che crediamo tanto nelle nostre scelte. Brad è un giocatore di grande sostanza capace di lasciare il segno sulla partita in parecchi modi – ha concluso il ds – credo che con Archie comporrà una delle coppie di ali più versatili e dinamiche dell’intera Serie A".