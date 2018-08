formazione che prenderà parte al prossimo campionato di A2. Un match che ha lasciato soddisfatto il tecnico Benedetto Randes, ottimista nonostante una condizione atletica non ancora ottimale, avendo iniziato solo da poche settimane gli allenamenti: "Sono soddisfatto di ciò che ho visto. Siamo impallati per il duro lavoro di queste settimane, ma da qui in avanti la nostra condizione atletica è destinata a migliorare. Il nostro lavoro sarà finalizzato sulla parte tecnico-tattica, per affrontare il campionato nelle condizioni migliori". Ottimista anche il presidente Gaspare Randes, che ha confermato la fiducia data al gruppo, senza però escludere possibili interventi di mercato in caso di accordo con nuovi sponsor: "Abbiamo fiducia in questo gruppo giovanissimo che ci ha portato in A1. Cominceremo il campionato con questa squadra, ma in presenza di nuovi sponsor potremmo anche intervenire sul mercato per completare questa rosa con un acquisto mirato".