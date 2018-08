Esclusa l'Akragas, vincente in rimonta contro l'Agropoli col risultato di 2-1, arrivano soltanto due pareggi e tre sconfitte per le compagini isolane in questa domenica. Orlandina e Due Torri sono le uniche squadre a portare punti a casa, mentre per Leonfortese, Noto e Tiger Brolo arrivano soltanto sconfitte.match dominato dai padroni di casa, che assediano l'area avversaria, ma non riescono a tradurre l'enorme mole di occasioni da rete in gol. Occasione sprecata dunque per l'Orlandina, che non riesce a portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata alla luce della prestazione odierna. Per entrambe le squadre, inoltre, da segnalare un'espulsione.che a dieci minuti dal termine vede sfuggire dalle mani tre preziosissimi punti in trasferta contro la Nuova Gioiese. Passati in vantaggio al 55' con Puntoriere, i siciliani tengono bene all'assalto avversario, ma sono costretti ad arrendersi all'80' con una rete di Zampaglione, che fissa il risultato sull'1-1.che deve piegarsi di fronte al Roccella. Accade tutto nel primo tempo: la squadra di Bellinvia parte bene, ma subisce la reazione degli avversari che trovano il vantaggio con Coluccio al 23'. Dieci giri di lancette più tardi, è ancora Coluccio a siglare il raddoppio per gli ospiti. Poco prima della fine della prima frazione, Di Senso trova la rete su calcio di punizione, ma la Tiger non riesce a dare seguito nella ripresa a questa realizzazione.che vedeva i biancoverdi impegnati in trasferta contro il Montalto. Nonostante un'ottima prestazione di Mirto e Candiano, più volte vicini al gol del possibile vantaggio, la Leonfortese viene sconfitta con due reti arrivate su calcio di rigore.che perde contro la Frattese per 1-0. I nerostellati, assenti dalla serie D per ventotto anni, ritrovano così la categoria con una vittoria, ottenuta grazie ad una rete di Longo. Il Noto, che prova nel finale a raggiungere il pareggio, non riesce a concretizzare in attacco, chiudendo così il proprio esordio in campionato con una sconfitta.Agropoli-Akragas 1-2Gioiese-Due Torri 1-1Hinterreggio-Neapolis 2-0Montalto-Leonfortese 2-0Nerostellati Frattese-Noto 1-0Orlandina-Torrecuso 0-0Rende-Battipagliese 0-0Tiger Brolo-Roccella 1-2Progeditur Marcianise-Sorrento 1-0