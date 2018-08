Approfittando della pausa per le nazionali del campionato di serie A, le squadre del torneo cadetto tornano a calpestare i campi di domenica, eccezion fatta per i due anticipi di sabato del "Francioni" di Latina e del "Rigamonti" di Brescia, dove sono andate in scena le sfide Latina-Crotone e Brescia-Livorno. Di seguito i risultati e la classifica della seconda giornata:Latina-Crotone 1-0 (giocata sabato)Brescia-Livorno 0-1 (giocata sabato)Bologna-Virtus Entella 1-1Carpi-Varese 4-2Cittadella-Avellino 3-1Spezia-Frosinone 2-1Ternana-Pescara 1-1Virtus Lanciano-Modena 2-0Bari-Perugia 0-2Classifica: Perugia 6; Carpi, Virtus Lanciano, Cittadella, Ternana, Livorno,4; Bari, Latina, Spezia, Frosinone, Avellino, Pro Vercelli 3; Pescara, Varese 2;, Bologna, Modena, Virtus Entella 1; Vicenza, Brescia, Crotone 0