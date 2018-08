Il tecnico non cerca alibi e parla del momento della sua squadra: “Occorre limitare gli errori, soprattutto dopo che indirizzi la gara nel modo in cui l'avevi preparata. Nella ripresa abbiamo avuto una gestione del match decisamente negativa, al contrario di quanto ha fatto la Pro Vercelli".invece abbiamo concesso ai nostri avversari di tornare in partita. Sei gol subiti in due gare? E' una questione di reparto, senza dimenticare che spesso ci mettiamo del nostro. Non sono preoccupato dalle espulsioni, significa che i ragazzi sono sul pezzo"., il campionato è ancora lungo e va costruito passo dopo passo nel migliore dei modi. A partire dalla prossima gara. I nostri piani e i nostri obiettivi - conclude - non cambiano. Bisogna rimboccarsi le maniche e trovare la forza per ripartire”.