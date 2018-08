L'A.C.R. Messina comunica che, a seguito delle disposizioni prefettizie in merito all'apertura ufficiale ai soli abbonati per la gara Messina-Lupa Roma delle ore 12:30, le modalità di accesso allo stadio "San Filippo" saranno le seguenti:- Tutti coloro i quali in possesso dell'accredito On-Ticketing dovranno passare dal villaggio Cep e proseguire in direzione stadio;- Il parcheggio giallo fronte Curva Sud sarà totalmente interdetto mentre il parcheggio rosso situato in prossimità dello svincolo "San Filippo" sarà fruibile (l'accesso all'impianto avverrà tramite il sotto-passo adiacente il parcheggio rosso) ;- Per il ritiro degli abbonamenti verrà allestita una postazione mobile all'interno del parcheggio rosso a partire dalle ore 10:30 dove sarà necessario esibire la ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione ed il documento di riconoscimento.