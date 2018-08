Partiamo dal rinnovo forse più spinoso, quello del capitano Edgar Barreto. Allo stato attuale la trattativa ha alcuni paletti, o meglio, degli step. Se in estate, nella prima conferenza stampa del capitano, non c’era stato nessun contatto, negli ultimi tempi qualcosa si è mosso. Barreto vuole prolungare, ma alle sue condizioni. Ceravolo sa bene che il centrocampista paraguyano è ormai diventato una sorta di leader per la squadra rosanero, e quindi, è opportuno trovare un punto d’accordo.Così come quello di Ezequiel Munoz. Anche qui, rinnovo molto lontano. Le due parti non hanno trovato nessun accordo e l’argentino “pretenderebbe” almeno il doppio dell’ingaggio che attualmente percepisce. Il Palermo attende, vorrebbe limare le pretese del difensore argentino e intanto ha proposto al calciatore un rinnovo pluriennale alle stesse cifre attuali. Munoz ha già declinato la proposta, e il rischio che il calciatore possa andare via a fine stagione è abbastanza alto. E poi per Munoz le offerte – a parametro zero – non mancherebbero, ecco perché anche in questo binario, Franco Ceravolo deve correre abbastanza.Il suo agente, che è poi lo stesso di Sorrentino, ha già lanciato un sms: “Samir ha un debito di riconoscenza verso il Palermo che gli ha dato tanto e verso il presidente Zamparini. E' ovvio – ha detto Fontana a gianlucadimarzio.com - che l'aspetto tecnico sarà fondamentale nel prosieguo del cammino di Samir a Palermo. Per ciò che riguarda il suo rinnovo di contratto non sarà mai un problema economico, piuttosto sarà eventualmente un problema più tecnico”. Insomma Ujkani è anche disposto a prolungare, ma vuole garanzie, garanzie di giocare. E infine si parlerà anche del possibile rinnovo di Andelkovic, il cui contratto però non scade a giugno. C’è quindi tempo per il difensore sloveno.