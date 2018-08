L'emozionante 2-2 contro la Lupa Roma, lascia al tecnico giallorosso Gianluca Grassadonia qualche segnale positivo ma anche dei punti di riflessione: "Ringrazio i ragazzi per l'impegno messo oggi, hanno veramente dato tutto - ha dichiarato il tecnico salernitano - purtroppo siamo mancati nella gestione del vantaggio dopo un bel quarto d'ora iniziale, mentre nella ripresa siamo crollati. Li è uscito fuori il grande carattere di questa squadra e la gente presente oggi allo stadio lo ha capito. In cosa dobbiamo crescere? Nella personalità della gestione della palla che deve scottare meno, ma anche atleticamente"."Il ragazzo ha pagato l'ammonizione dopo pochi minuti - ha spiegato Grassadonia - ho cercato di tutelarlo spostandolo dietro ma contro Perrulli era dura. Paez ha giocato bene, ha dato qualità ma deve ancora entrare nella mentalità del calcio italiano, completamente diverso da quello venezuelano. Vincenzo Pepe? deve crescere, è un giocatore importante, può e deve dare di più". Ad evitare la seconda sconfitta consecutiva ai giallorossi ci ha pensato il solito Giorgio Corona: "Sono rammaricato perchè credo che abbiamo perso due punti - ha spiegato - fisicamente stiamo crescendo. Sappiamo che domenica ci sarà una partita molto sentita e dobbiamo fare bene, vogliamo regalare una gioia ai tifosi. Io esempio per i giovani? Il mio segreto è la mentalità, i più giovani mi trasmettono in loro entusiasmo".