a causa delle note vicissitudini estive. Trapani conferma l'appesantimento nelle gambe mostrato già nella prima uscita contro Agrigento, mentre Barcellona si presenta con l'americano Dixon in prova. Buona risposta di pubblico al PalAuriga, che vede confermarsi i circa 1.500 tifosi presenti al palazzetto, come per la prima amichevole del pre-campionato.ma un parziale di Trapani, con Conti in grande spolvero, permette ai granata di portarsi sulla doppia cifra di vantaggio. Solo nel finale, Barcellona dimezza le distanze grazie ai cinque punti di Marchetti. Nel secondo quarto Barcellona si porta ad un possesso di svantaggio ma Trapani piazza un nuovo parziale 8-0, allungando ulteriormente le distanze. Si va al riposo lungo con i granata avanti di sette lunghezze.con Trapani che prosegue la sua corsa e allunga il proprio vantaggio fino al +15. Nelle battute finali del quarto, però, arriva la risposta di Barcellona con Shepherd, e si arriva all'ultimo parziale con soli cinque punti di distacco. Ancora Shepherd riporta Barcellona ad un possesso di svantaggio ad inizio quarto periodo, ma a cinque minuti dalla sirena conclusiva Trapani sigla l'allungo decisivo. Trapani finisce con un certo agio e già mercoledì, a Cefalù, contro la Viola Reggio Calabria, potrà compiere un’ulteriore verifica.Renzi 11, Meini 2, De Vincenzo, Baldassarre 14, Bossi, Urbani, Longo, Bray 7, Ferrero 13, Evans 19, Felice, Conti 11. All. Lardo.Dixon 13, Marchetti 7, Spizzichini 3, Fiorito, Maresca 5, Shepherd 12, Vignali, Garri 12, Borra 4, Da Ros 8. All. Perdichizzi.Nicolini di Bagheria (PA), Cappello di Porto Empedocle (AG), Giacalone di Erice (TP).1.500 circa