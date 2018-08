Per il giovane Di Maria si tratta di un ritorno in Sicilia , avendo cominciato la sua avventura nel futsal nazionale a Palermo, passando per il Viagrande (serie B), Modugno(A2) e Lecco (serie A2). Da parte della società di Librino ci si aspettava una mossa immediata sul mercato dopo l'addio inaspettato dell'italo-brasiliano Boaventura, che in questi giorni ha lasciato il sodalizio etneo per motivi personali.