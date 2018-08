PALERMO - Island Motorsport porta a casa il 33° Rally Costa Smeralda, terzo di cinque atti del Trofeo Rally Terra (TRT), andato in scena sugli sterrati della provincia di Olbia e Tempio Pausania. Il pluricampione Renato Travaglia, pilota della scuderia siciliana, ha posto una seria ipoteca sul titolo 2014. A bordo della Peugeot 207 S2000, gommata Yokohama e preparata dal Power Car Team, infatti, ha inanellato il terzo successo consecutivo, in altrettanti match della serie nazionale, consolidando ulteriormente la leadership in campionato. "Ci abbiamo creduto fino alla fine e il risultato ci ha premiato - ha sottolineato un soddisfatto Travaglia - Nell’ultima prova speciale (delle sei disputate ndr) abbiamo sferrato l’attacco decisivo stampando un gran tempo. Quei chilometri conclusivi hanno fatto la differenza".