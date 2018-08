reduce dall'amichevole casalinga contro la Fortitudo Agrigento, nella quale è uscita sconfitta ma ha attirato l'interesse di circa 1.500 tifosi granata. Intanto la squadra si prepara per la seconda amichevole contro Barcellona, nella quale coach Lino Lardo non si aspetta di vedere passi avanti per ciò che riguarda la possibile prestazione dei suoi: "Questa settimana si conclude il ciclo di carico della nostra preparazione atletica, durato appunto tre settimane. Pertanto, continuiamo a non aspettarci molto, sul profilo del rendimento, dalla partita di domani contro Barcellona"."Anche dal punto di vista tecnico - ha sottolineato Lardo - abbiamo avuto modo di affinare ben poco di quello che mostreremo durante tutto l’anno, perché abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione sulla fase fisica. Crediamo che sia proprio giocando e andando avanti che prenderemo confidenza con il parquet e ci abitueremo a stare insieme in campo. E’ solo sotto questo punto di vista che mi aspetto un piccolo miglioramento tra l’amichevole di mercoledì e la prossima contro Barcellona".