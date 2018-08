Una festa per la squadra agrigentina, alla prima apparizione nel torneo A2 Gold, che solo pochi giorni fa ha dato dimostrazione di essere in buona condizione atletica, battendo Trapani nella prima amichevole pre-stagionale, giocata al PalAuriga. Presentati al pubblico anche i nuovi acquisti, tra i quali spicca l’ala Marco Evangelisti, proveniente dalla PMS Torino., che ha elogiato i suoi per i risultati ottenuti nella passata stagione: “Quando si fa una squadra dobbiamo rispettare dei vincoli di bilancio. Noi ogni anno ci diamo un target economico da raggiungere, dando il massimo nella scelta degli atleti”. Una battuta anche sulla squadra messa a disposizione di coach Ciani per la prossima stagione: “Ritengo che questa sia la squadra che volevamo, ma bisogna fare in modo che gli atleti siano in sintonia con le intenzioni dell’allenatore”.“Mi aspetto una grande volontà di lottare in ogni partita al massimo delle proprie capacità - ha detto Franco Ciani - sarà la A2 più forte degli ultimi anni, dobbiamo confrontarci con squadre che potrebbero competere in Serie A". La serata del PalaMoncada si è conclusa con la presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione.