Mister Pellegrino non vede quasi l'ora di giocarla questa seconda giornata di campionato, L'amaro in bocca per quella vittoria sfumata ben oltre il novantesimo contro la Virtus Lanciano c'è ancora."Lo dico con estrema sincerità - prosegue il tecnico rossoazzurro - non ci sentiamo addosso alcun tipo di pressione o di preoccupazione per il fatto di dover essere obbligati a vincere. Siamo appena alla seconda giornata di campionato: sappiamo che bisogna solo giocare bene e restare umili. E' l'unico modo per provare sempre a conquistare i tre punti".il tecnico etneo ha convocato 21 giocatori in vista della sfida in programma domani. Prima convocazione per i neo-rossoazzurri Anania e Jankovic (quest'ultimo indosserà la maglia numero 27), prima stagionale per Çani, prima chiamata in occasione di una gara di campionato per il giovane Parisi (numero 28).Portieri: 26 Anania, 12 Ficara, 1 Frison.Difensori: 24 Capuano, 18 Monzon, 28 Parisi, 2 Peruzzi, 15 Sauro, 3 Spolli.Centrocampisti: 16 Calello, 19 Castro, 8 Escalante, 13 Garufi, 27 Jankovic, 6 Martinho, 21 Rinaudo.Attaccanti: 14 Barisic, 17 Çani, 11 Leto, 7 Marcelinho, 10 Rosina.