Questo pomeriggio si sono disputate le seguenti gare: Parmonval-Gemini, San Pio X-Rosolini e Pro Favara-Mazara. Andiamo a fare un riepilogo delle sfide che hanno aperto il torneo.Gara nervosa al "Lo Monaco" di Palermo tra Parmonval e Gemini, con espulsi il tecnico e il capitano biancazzurri Pensabene e Bennardo. Sfida bloccata nel primo tempo, anche se i padroni di casa cercano di rendersi maggiormente propositivi in fase d'attacco. Nella ripresa il match s'infiamma: prima viene cacciato Bennardo, poi la Parmonval, seppur in dieci, trova il vantaggio con Stassi, abile a trafiggere con un tocco preciso Durantini. Nel finale il Gemini si fa sotto ma il punteggio non cambia. Primi tre punti per una delle candidate alla promozione in serie D.Versaci, Bonito, Abbagnato, Alletto, Manfrè, Bennardo, Di Franco, Caronia, Stassi (Zammitti), Bognanni (Cangemi), Corsino. A disposizione: Militello, Cavaliere, Magazzù, Basile, Caronia. All.: Pensabene.Durantini, Filpo, Di Caccamo, Cricchio, Lo Giudice, Armenio, Di Miceli, Noto, Bruscia, Rappa, Balistreri. A disposizione: La Greca, Russo, Nasca, Prestino, Lucchese, Liga, Giracello. All.: BalsamoAntonino Salvo di Barcellona P. d. G.75' StassiBennardo (P), Pensabene (all. P)Il Mazara batte un colpo. I gialloblu espugnano Favara con un gol per tempo e conquistano i primi tre punti in classifica. Padroni di casa troppo deboli per contrastare la formazione di Terranova, che al 34' passa con Rosella al termine di una bella azione. Nella ripresa gli equilibri in campo non cambiano e nel finale gli ospiti trovano il raddoppio con Vito Bono che sigla il suo primo gol in campionato e regala al Mazara una vittoria importante.Vince e convince il San Pio X all'esordio in campionato. Nulla da fare per il Rosolini, apparso ben poca cosa rispetto alla formazione catanese. I padroni di casa si portano avanti con Ranno, mentre è Santonocito a mettere in fresco il risultato al termine del primo tempo. Nella ripresa il San Pio si limita a mantenere il risultato, per poi chiudere definitivamente il match ancora con Ranno.