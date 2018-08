Elemento utile per le rotazioni dell'Orlandina, ma soprattutto per l'esperienza che può dare sul campo e fuori, il centro italo-croato commenta così la sua decisione di prolungare per un altro anno il suo accordo con la squadra che disputerà la prossima stagione in Serie A: "Sicuramente è una bella sensazione. Tornare a Capo d’Orlando è come tornare a casa, trovarsi tra gli amici. I due mesi in cui sono stato assente sono passati velocemente".ripescata dopo le vicissitudini che hanno portato al fallimento di Siena: "Volevo tornare per giocare a Capo d’Orlando - ha ribadito Nicevic - la categoria non mi cambiava molto. Era più che altro per il piacere di giocare ancora a pallacanestro in questa città". Una scelta di cuore, condivisa anche da altri elementi rimasti in squadra per questa nuova avventura, per proseguire la cavalcata iniziata nella passata stagione: "Si continua con lo stesso entusiasmo. La struttura della squadra è completamente cambiata: è vero che ci sono ancora Archie, Basile e Soragna oltre a me, però ormai la base della squadra è formata da altri giocatori, sperando che possano fare una stagione come la desideriamo".con l'amichevole contro la Viola Reggio Calabria in programma questa sera al PalaFantozzi, prima uscita del pre-campionato per la squadra di Griccioli. Un appuntamento che per Nicevic sarà utile per capire in che condizioni si presenterà la squadra: "Ci alleniamo tutti per giocare, questa partita ci darà una visione di quel che dovrebbe essere la nostra squadra. Speriamo nel supporto dei tifosi".