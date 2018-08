, vista la decisione della Prefettura che ha chiuso per motivi di ordine pubblico l'impianto messinese. Decisione confermata quest'oggi. A questo punto i giallorossi sperano di riabbracciare il pubblico per la sfida col Matera in programma il 20 settembre.vogliosa di ottenere il primo successo stagionale dopo il passo falso in Puglia: "Attendevamo questo esordio casalingo - ha dichiarato il tecnico salernitano - i ragazzi sono tristi perchè sappiamo quanto ci possa dare il nostro pubblico in termini di calore e spinta". La Lupa Roma battendo il Lecce ha fatto registrare la prima sorpresa del campionato: "Vedendo il calendario l'ho detto subito ai miei ragazzi: la gara con la Lupa Roma è quella che mi preoccupa di più. Avranno l'entusiasmo di chi ha inizato bene la stagione, sarà una partita dura"."Sono preoccupato perchè dobbiamo metabolizzare ancora i movimenti e la disposizione tattica, abbiamo cambiato tanto durante il mercato e durante il ritiro abbiamo registrato anche qualche infortunato. Orlando? E' un giocatore che conosco e che conosce la mia filosofia di calcio - ha continuato - è un giocatore importante. Peccato che domani sarà squalificato". Oltre defezione certa dell'ex Aversa Normanna, probabile il forfait di Errico Altobello e del neo arrivato Vlada Marin. Mentre è probabile l'impiego di Enrico Pepe che ha lavorato con i compagni durante la squadra e disposto a stringere i denti.Messina (3-5-2). Lagomarsini, Benvenga, Silvestri, Bucolo, Enrico Pepe, Stefani, Vincenzo Pepe, Damonte, Corona, Bjelanovic, Donnarumma. A disposizione: Iuliano, Cane, Altobello, Bortoli, Nigro, Izzillo, Paez. Allenatore: Grassadonia.Lupa Roma (4-3-3). Rossi, Frabotta, Celli, Capodaglio, Conson, Cascone, Prevete, Raffaello, Testardi, Perrulli, Moras. A disposizione: Rossini, Faccini, Pasqualoni, Tajarol, Santarelli, Hoxha, Leccese. Allenatore: Cucciari.Arbitro:De Angeli di Abbiategrasso.Assistenti: Vecchi e Angotti di Lamezia Terme.