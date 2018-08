l'attaccante danese, che solo il 30 agosto ha firmato il contratto che legherà al Palermo per quattro anni, si è unito in matrimonio con Ibi Støving, conduttrice televisiva e volto noto in Danimarca. Il giocatore proveniente dal Brøndby, fidanzato da un anno con la conduttrice tv da un anno, aveva rivelato la propria proposta di matrimonio il 4 aprile scorso, nel blog crystalkidbabyshark.com, gestito dalla coppia stessa. Ibi, 16 anni più grande di Simon, ha avuto un figlio dalla precedente relazione col calciatore Tobias Grahn.