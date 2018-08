Al campo del centro sportivo "Roberto Sorrentino", i granata vengono sconfitti dalla Sampdoria di Enrico Chiesa, che porta a casa i tre punti grazie al risultato di 2-1. Nel recupero della prima giornata di campionato, le reti arrivano tutte nel primo tempo. Al 27' La Sampdoria trova la rete del vantaggio con Calò. Neanche cinque giri di orologio, e i blucerchiati siglano il raddoppio con Corsini. Il doppio colpo subito non frena la verve dei granata, che prima del fischio di fine primo tempo riescono ad accorciare le distanze con Costa al 42'. Una rete che però non sarà seguita da repliche: la Samp si chiude bene e il Trapani non riesce nuovamente a sfondare la porta avversaria. Termina 2-1 per gli ospiti, vittoria rimandata per i granata. Di seguito, la classifica del Girone A dopo la prima giornata: Fiorentina, Torino, Pro Vercelli, Juventus, Sampdoria, Genoa 3; Parma, Virtus Entella 1;, Bologna, Modena, Varese, Spezia, Carpi 0.