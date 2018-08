Potenza e istinto da "killer d'area di rigore" per Andrea Belotti, voglioso di esplodere. I due gol segnati con la nazionale Under 21 lo hanno ulteriormente caricato. Felice per i gol, queste le sue sensazioni: "Mai mi sarei sognato una notte come quella di ieri sera, soprattutto quando eravamo sotto di due gol – ha dichiarato -. Abbiamo però sempre creduto nelle nostre capacità e sono felice di essere riuscito a realizzare due reti importantissime per la vittoria”."E’ stato un successo sofferto, fatto di sacrificio ma anche di generosità, che poi sono anche le mie caratteristiche. In ogni partita so che devo dare tutto, a prescindere che abbia la maglia azzurra o quella del Palermo. Indosso con orgoglio le maglie del Palermo e quella della Nazionale perché ci sono tanti altri ragazzi che vorrebbero essere al mio posto e ringrazio tanto mister Di Biagio per la fiducia che mi dimostra sempre”."Nei primi dieci minuti non siamo neanche partiti male creando anche qualcosa, ma per due nostre disattenzioni abbiamo preso subito due gol che sembravano averci spezzato le gambe – ha dichiarato il Gallo -. Però non ci siamo abbattuti e abbiamo ripreso a far circolare la palla, provando a fare quello che ci aveva chiesto il mister. Siamo riusciti a pareggiare prima della fine del primo tempo e nella ripresa abbiamo creato tante occasioni, trovando alla fine il gol che ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Abbiamo dimostrato con la Serbia che i giovani calciatori italiani ci sono e hanno solo voglia di mettersi in mostra. Basta dare solo un po’ più di fiducia”.