Il club di basket, dopo una fitta fase di contatti avviata ad inizio agosto con il vice sindaco Arcuri e con la responsabile degli impianti sportivi cittadini Fernanda Ferreri per la ristrutturazione dell'impianto di via Leonardo da Vinci, con tanto di offerta da 120 mila euro, sarebbe in attesa di una risposta da Palazzo delle Aquile. Dagli uffici comunali, però, fanno sapere che la replica sarebbe dovuta giungere dal club. E scoppia la polemica.ha annunciato di essere in attesa di una risposta dall'amministrazione comunale, auspicando una conclusione positiva della vicenda: "Restiamo fiduciosi della buona conclusione del tavolo con l'amministrazione comunale, proseguendo l'eccellente collaborazione della passata stagione e continuando così a perseguire l'obiettivo comune di vedere Palermo eletta capitale europea dello sport 2016"."E' vero che vi sono stati alcuni incontri nelle scorse settimane, tuttavia siamo noi ad attendere delle indicazioni sul piano dei lavori da fare. L'intento del Comune è quello di completare il percorso per dare una risposta positiva alla Nuova Aquila"."Confidando in una soluzione positiva della questione, senza il contributo della società del presidente Rappa potremmo limitarci ad alcuni interventi minori, in grado di garantire il funzionamento della struttura almeno per un altro anno".la dottoressa Ferreri, e in ultimo proprio mercoledì scorso con l’assessore Lapiana, eravamo noi ad aspettare una risposta da parte del Comune - spiega il presidente Salvatore Rappa -. Registriamo felicemente, a questo punto, la disponibilità dell’amministrazione e in più possiamo garantire che, già da domani, noi saremmo in grado di ricevere il tecnico che monti al PalaMangano sia il gruppo di continuità che il sistema di areazione e ventilazione".per il quale avevamo sondato la disponibilità presso lo stesso fornitore che ha installato quello di Milano, con lo standard qualitativo richiesto dall’Eurolega. Noi – ha concluso il patron della Nuova Aquila - siamo pronti e determinati nel riconsegnare a tutta la città un palazzetto che sia degno delle società e degli sportivi palermitani”.Questa mattina, infatti, la polizia ha messo i sigilli al campo di baseball di via dell'Olimpo a Palermo. Dopo l'ennesimo furto di infissi e tombini della scorsa settimana non è stata data l'agibilità per lo svolgimento di iniziative sportive. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il campo di baseball Joe Di Maggio.in memoria di Antonino Garofalo, dirigente del baseball cittadino. Al memorial erano state invitate tre squadre palermitane, una di Bronte, una di Misterbianco e una di Catania. Il torneo è tuttora sospeso. "E' un vero peccato per una struttura che potrebbe rappresentare un luogo di aggregazione e sport per l'intera città e provincia - dice Monica Sammaritano, giocatrice di baseball e tra gli organizzatori del torneo -. Si tratta di un altro esempio di una struttura sportiva a perdere a Palermo.