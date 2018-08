I rossazzurri si impongono col risultato di 2-1, dopo essere andati in svantaggio su calcio di rigore nelle prime battute del match. Decisamente sfortunata la Ternana, che sull’1-0 ha almeno due nitide palle gol per raddoppiare, ma centra in entrambi i casi il palo. Due scosse che svegliano il Catania, abile a ripartire e a punire gli avversari grazie alle realizzazioni di Di Grazia e Bortolussi.che non può disporre del nuovo arrivato Tupta, oltre che di Parisi e Lovric. Dopo cinque minuti di gioco l’arbitro concede un calcio di rigore ai padroni di casa, realizzato da. Dopo neanche due minuti, i rossoverdi colpiscono anche un palo, dominando la prima metà di questa frazione. Solo a dieci minuti dalla fine il Catania prova a venir fuori con qualche contropiede, senza però mettere particolarmente in apprensione la giovane retroguardia umbra, ed è anzi la Ternana ad andare ancora una volta vicina al raddoppio verso lo scadere del primo tempo, con un’azione su calcio da fermo., dopo nemmeno dieci minuti dall’inizio della seconda frazione, ma quello che sembra essere il preludio ad un monologo rossoverde si esaurisce ben presto. Al 75’ il Catania rimedia un calcio di rigore, realizzato con freddezza da Di Grazia, poi i rossazzurri approfittano dell’arrembaggio ternano per infilare gli ombri in contropiede. A cinque minuti dal termine, è Bortolussi a realizzare la rete del definitivo 2-1, finalizzando una ripartenza perfetta. Nel recupero, il Catania amministra senza patemi il vantaggio, portando così a casa la prima vittoria stagionale.