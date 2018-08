in vista del debutto in campionato, previsto per domenica 5 ottobre in casa contro Mantova. Diverse le amichevoli in programma nelle prossime settimane: la prima già domenica alle 17.30, quando al PalAuriga arriverà Barcellona. Dopodiché, mercoledì 10 alle 18 sfida con la Viola Reggio Calabria a Cefalù. Nel weekend successivo, si svolgerà la seconda edizione del Memorial “David Basciano” e a seguire ci saranno il torneo di Reggio Calabria (19-20 settembre), la prestigiosa amichevole esterna con la Virtus Bologna (24 settembre) e il quadrangolare in Portogallo (26-28 settembre).e il programma di lavoro è chiaramente condizionato dalla presenza di questi test. Intanto, oggi la squadra granata sosterrà seduta di pesi e preparazione fisica in mattinata (ore 9) e di basket nel pomeriggio (ore 18). Ancora “doppio” anche domani, con lavoro fisico e basket in mattinata (9.30) e basket nel pomeriggio.“Queste prime tre settimane di lavoro confermano le ottime sensazioni che avevo ricevuto sulla squadra, sulla società e sulla città. Ho scelto Trapani perché mi ha voluto fortemente e sono contento di aver preso questa decisione. Questo è un gruppo che collabora con grande spirito e anche aver pranzato tutti insieme per tanti giorni ha cementato lo spogliatoio. Siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo”.che succede a Luca Ianes. "Sono incredibilmente orgoglioso di questa nomina. Una doppia responsabilità – spiega lo stesso Ferrero - perché si tratta di un incarico che mi viene attribuito per volere tanto del coach, quanto dei miei compagni di squadra. Nella mia carriera, finora, ho avuto tanti grandi capitani: spero di trarre da ognuno un insegnamento e riuscire a svolgere questo compito nella maniera migliore possibile. E’ la prima volta che mi capita, ma mi sento pronto e onorato a svolgere questa mansione. Ciò costituisce un ulteriore stimolo a dare il massimo per me stesso, per la squadra, per la società e per i nostri meravigliosi tifosi".