, grazie al quale l’azienda che ha sede ad Agrigento, ma che vende in tutto il mondo grazie al proprio sito nel quale si può comprare qualunque materiale che abbia attinenza con il rugby, da adesso e per i prossimi tre anni, diventa lo sponsor tecnico della società biancazzurra."Una società sportiva non deve dimostrare la propria grandezza, al di là della categoria in cui milita, solo in campo. Anche l’immagine è importante, e l’abbigliamento è il principale biglietto da visita per ogni società e per questo abbiamo chiesto a RugbyOutlet.it di vestire tutti i nostri ragazzi. Da quest’anno, per la prima volta, i giocatori del Padua, tutti, da chi gioca in Under12 a chi disputerà il campionato di serie B, avranno lo stesso abbigliamento, sia in campo che fuori"."Conosciamo l’azienda, i loro titolari, sappiamo che è gente seria, sappiamo che propongono materiale di prima qualità. E per una squadra di rugby quest’ultimo aspetto è fondamentale. Inoltre hanno già una discreta esperienza nel campo delle sponsorizzazioni, cosa che ci mette al riparo da sgradite sorprese per il prossimo futuro".