. La gara, appuntamento fisso per gli appassionati del mondo dei motori, è valevole per il campionato italiano della specialità, oltre che per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa Csai VI Zona e per il campionato regionale. Alla chiusura delle iscrizioni, sono oltre 110 le vetture partecipanti, con la presenza dei migliori piloti di slalom. Domenica, alle ore 9, scatterà la corsa agli ordini del direttore di gara Giovanni Stallone. Tre le manches secche previste, senza quindi alcuna ricognizione del percorso.Al via, per i colori della scuderia santangiolese, Luca Ferro, che affronterà l’impegno al volante della sua Renault R5 GT Turbo curata dalla factory Antonello Motors. Il driver sampietrino cercherà di completare il processo di sviluppo della vettura puntando contestualmente ad un risultato importante. In classe S2, Benito Costa a bordo di una A 112 Abarth proverà nel frattempo a portare a casa più punti possibili in ottica campionato. Per la Nebrosport sarà un nuovo, intenso weekend ad alta velocità.