MONREALE - Vigilia di campionato in casa Monreale, con la squadra di mister Russotto che si prepara in vista dell'esordio contro il Kamarat in trasferta. Una sfida dura contro una squadra che vorrà ripartire da quanto di buono mostrato nella passata stagione. L'entusiasmo della compagine monrealese, nonostante la batosta subita per mano della Parmonval in Coppa, resta intatto. Ne è convinto il direttore sportivo Nicola Ferrante, che sprona i suoi ragazzi in vista della prima di campionato: "Sarà una gara difficile contro una squadra che l'anno scorso ha rischiato di vincere il campionato fino a poche partite dal termine. La nostra è una squadra composta da tanti giovani, non badiamo ai risultati, ma con l'impegno e l'entusiasmo dei nostri ragazzi prima o poi arriveranno".Fiducia dunque ad una squadra giovane e ad un tecnico che dovrà trasmettere ai suoi ragazzi l'entusiasmo giusto per affrontare al meglio questo campionato: "Abbiamo un allenatore che sta lavorando con tanto entusiasmo, ed è quello che dovrà trasmetter ai nostri ragazzi", ha proseguito il d.s. del Monreale, che ha poi ripreso a parlare dell'incontro di campionato contro il Kamarat: "Andiamo a Cammarata tranquilli, senza la paura di far giocare i nostri giovani. Il nostro progetto è la chiusura di un ciclo che parte dalla nostra scuola calcio e si chiude con l'Eccellenza".Il direttore Ferrante, infine, si sofferma sulla sconfitta per 5-0 subita contro la Parmonval, una debacle che potrà servire da lezione ad un Monreale ancora giovane e con voglia di far bene in campionato: "La sconfitta con la Parmonval ci dà la forza per affrontarequesto campionato - ha ribadito il dirigente monrealese - il Monreale che dovrà affrontare questo torneò dovrà essere il Monreale che ha giocato nella sfida d'andata contro la Parmonva, una squadra che dovrà mettere cuore e grinta".