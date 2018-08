(ad un mese esatto dall'inizio di serie B e C1, previsto per il 5 ottobre), è tempo anche per allenatori ed arbitri di formarsi ed aggiornarsi.primo passo del percorso formativo degli allenatori di rugby in Italia. Abilitanti ad allenare tutte le categorie “propaganda” fino all'under 12, i corsi di primo momento si strutturano in una “due giorni” fra lezioni teoriche in aula ed attività in campo, il tutto coordinato dal Tecnico Regionale Fir, Giuseppe Berretti. Primo appuntamento il 20 e 21 settembre a Messina, mentre per gli aspiranti allenatori delle province occidentali il corso si terrà il 27 e 28 settembre a Palermo. A Caltanissetta (prevista affluenza anche da Enna ed Agrigento) il corso si terrà il 4 ed 11 ottobre, mentre per i futuri tecnici etnei ed aretusei l'appuntamento è a Catania per il 18 e 25 ottobre. Infine, corso a Ragusa l'8 e 15 novembre (inizialmente previsto per il 13 e 14 settembre).step successivo aperto ai possessori di primo momento in corso di validità (cioè entro il biennio di conseguimento del primo momento stesso). Gli allenatori di primo livello possono allenare dalla under 6 fino alla serie C, esclusa la under 20 èlite ma compresa la serie A femminile. Il corso di primo livello a Catania si terrà, al Garden Hotel, secondo il seguente calendario: 1° modulo 04 - 06 dicembre 2014; 2° modulo 04 - 07 giugno 2015.Nello specifico, si avvicina il corso di aggiornamento per il gruppo arbitri coordinato dal professore Maurizio Costantino: la partecipazione al corso è obbligatoria al fine di poter iniziare correttamente la stagione sportiva. Quindi, appuntamento a Catania il 13 settembre prossimo per i “fischietti” che vedremo in campo nella nuova stagione agonistica, per una giornata di intenso lavoro propedeutico ad una attività, tecnica e fisica, che dovrà coprire l'intera durata delle competizioni garantendo come sempre lo svolgimento delle stesse. Successivamente verranno annunciate le date dei corsi di formazione per gli aspiranti arbitri.