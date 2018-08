In palio i titoli regionali per fasce d'età, come previsto dalle norme sul tesseramento. La manifestazione è indetta dal Comitato regionale della Fidal Sicilia e organizzata dall’ASD Atletica Enna. Sia sabato 6 settembre che domenica 7 settembre, il raduno giuria e concorrenti è previsto per le ore 14.30. Il programma prevede nella giornata di sabato l'apertura con le sfide di lancio del martello uomini e donne, poi spazio alla corsa ad ostacoli: alle 15.30 gli 80 metri maschili e femminili, alle 15.40 i 100 metri e alle 15.50 i 110 metri solo maschili. Alle 16.00 riprenderà il lancio del martello con maniglia corta e allo stesso orario sono previste le corse per i 100, 400, 1.500 metri e 2.000 siepi maschili e femminili, oltre ai 3.000 siepi maschili. Dalle 16.30 via alle gare di lancio del disco, salto triplo e salto in alto. Chiude il programma la staffetta 4x100 maschile e femminile. Nella giornata di domenica invece apriranno il programma gli atleti del lancio del giavellotto e del salto con l'asta. Dalle 15.45 al via i 200, 300 e 400 metri ostacoli, oltre ai 200, 800 e 5000 metri. Alle 16.15 e alle 17 andranno in scena le gare di salto in lungo e lancio del peso, mentre alle 18.45 partirà la 5 km di marcia. Chiude il programma la 4x400 femminile alle 19.30 e maschile alle 19.45.