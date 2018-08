La società Catania Calcio a 5 ha infatti comunicato di avere rescisso l'accordo col giocatore nato a San Paolo. Il giocatore stesso avrebbe addotto motivazioni personali per la sua volontà di lasciare il capoluogo etneo. Boaventura, giunto in prestito per la stagione in corso da Asti, conta nel suo palmares due presenze con la Nazionale italiana nel 2013, con la quale ha realizzato anche un gol. Il Catania adesso sarà costretta ad intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato dall'italo-brasiliano in vista della prossima stagione.