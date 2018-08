È la stessa società etnea ad annunciare la riconferma del giocatore argentino classe '88: “Zamboni – sottolinea il presidente Antonio Marletta - rappresenta per noi un elemento fondamentale. Lo scorso anno ha fatto benissimo, contribuendo a portare il Catania ad un passo dalla serie A1. Abbiamo piena fiducia in lui”. Intanto per il giovane Marco Marletta è arrivata la convocazione da parte della Nazionale Under 17, che si ritroverà a Perugia. Per Marletta si tratta della seconda convocazione in Azzurro, dopo la prima arrivata a luglio. Una doppia soddisfazione per il presidente del Catania Calcio a 5, a livello sportivo e familiare: “Il mio, oltre ad essere una grande soddisfazione familiare per i passi avanti compiuti da mio figlio, è un grande orgoglio per la società. Marco è cresciuto nella scuola calcio arrivando a giocare persino in prima squadra. Il suo percorso deve rappresentare un input per tutti i giovani di Librino".