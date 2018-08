che riprenderà gli allenamenti nella giornata di venerdì con una doppia seduta di lavoro fisico e tecnico-tattico. Lavoro mattutino e pomeridiano anche nella giornata di sabato, prima del secondo test pre-stagionale di domenica, che vedrà i granata impegnati contro Barcellona al PalAuriga. Palla a due alle ore 17.30.: “Mi sarei sorpreso se la squadra fosse stata in grado di dare di più di ciò che ha dato. E’ chiaro che i carichi di lavoro si sono fatti sentire: la testa viaggiava in un modo e le gambe rispondevano in un altro. Ho apprezzato moltissimo l’impegno degli americani e di tutta la squadra. Sinceramente, se contro Agrigento avessimo dimostrato maggiore brillantezza, mi sarei preoccupato. La verità è che ci aspettavamo un gruppo con queste difficoltà fisiche, tecniche e tattiche".Sono stati circa 1.500 i presenti al PalAuriga per la sfida contro la Fortitudo Agrigento, numeri che testimoniano un attaccamento forte da parte della piazza: "Avanti così - ha ammesso Lardo - questa è la strada su cui dobbiamo proseguire. Ultima notazione per i nostri tifosi. Avere 1.500 spettatori alla prima uscita in casa, per un’amichevole e in un pomeriggio così caldo, è un privilegio. Speriamo davvero che questa passione non si spenga. Noi faremo di tutto per ripagarla come merita”.