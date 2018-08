al centro dell'attacco è stata premiata dai tifosi del Trapani con il nuovo record di abbonamenti. Sono infatti 2.375 i fedelissimi granata che hanno acquistato la tessera per assistere alle partite casalinghe del Trapani nel suo secondo campionato in serie B.L'incremento conferma l'entusiasmo e la passione dei tifosi granata. Chiusa la campagna abbonamenti, è sempre possibile acquistare il carnet per tre gare casalinghe consecutive, oltre che, naturalmente, il tagliando per ogni singola gara.