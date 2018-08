. Senza Balotelli, non convocato, l'ex allenatore della Juventus lancia in attacco l'inedita coppia Immobile-Zaza, mentre in porta il titolare è Salvatore Sirigu. L'attuale portiere del Paris Saint-Germain è uno dei due ex Palermo in campo dal primo minuto, insieme al terzino Matteo Darmian.Immobile, lanciato in profondità, batte Cillessen con uno stop a seguire e insacca a porta vuota. Al nono minuto, arriva subito il raddoppio. Zaza batte Martins Indi in velocità, il centrale da poco passato al Porto non può fare altro che stenderlo in area. Rigore ed espulsione per il difensore olandese, fallo da ultimo uomo e Daniele De Rossi si avvia sul dischetto. Tiro morbido ma angolato, l’Italia dopo nemmeno dieci minuti di gioco si trova in vantaggio per 2-0 e con un uomo in più. Hiddink corre ai ripari, inserendo Veltman, ma è ancora l’Italia ad andare in attacco. Zaza manca clamorosamente il gol del 3-0, ma l’intesa con Immobile è a dir poco ottima. Praticamente inoperoso Salvatore Sirigu, oggi schierato titolare: per l’ex portiere del Palermo un solo pallone toccato nel primo tempo, in uscita su calcio d’angolo.Nel secondo tempo a partire forte è l’Olanda, con Van Persie che va vicino alla rete con un diagonale mancino al quarto minuto. Poi Sneijder tenta una conclusione dalla lunga distanza, ma Sirigu para in due tempi, anche se non sembra particolarmente attento nell’occasione. Dopo queste due fiammate, l’Olanda sparisce nuovamente dal gioco, con l’Italia che abbassa i ritmi e gestisce alla perfezione il doppio vantaggio. Conte e Hiddink fanno partire la girandola di cambi e la partita non dà più particolari spunti. Finisce 2-0 contro la semifinalista dello scorso mondiale: un esordio migliore, per Conte, non poteva esserci.: Sirigu; Ranocchia, Bonucci, Astori; Darmian (74' Candreva), Giaccherini, De Rossi (68' Parolo), Marchisio (63' Verratti), De Sciglio (68' Pasqual); Immobile (76' Giovinco), Zaza (74' Destro).: Buffon, El Shaarawy, Poli, Ogbonna, Quagliarella, Florenzi.: Cillessen; Janmaat (73' Van der Wiel), De Vrij, Martins Indi; Blind, Wijnaldum (86' Fer), De Jong, Sneijder, Kuyt; Van Persie (81' Narsingh), Lens (12’ Veltman).: Zoet, Pieters, Van Dijk, Verhaegh, Klaassen, Afellay.- Ammoniti: 74' Verratti (I). Espulsi: 9’ Martins Indi (O)