. Il club peloritano ha infatti comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luca Orlando, attaccante classe 1990, svincolato al termine della passata stagione. Orlando, nato a Salerno, nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Aversa Normanna in Lega Pro Seconda Divisione, dove ha collezionato 32 presenze realizzando 13 reti. In carriera vanta anche otto presenze con due reti in Serie B ai tempi della militanza nella Salernitana.